Туреччина підтвердила, що бомбардувала бази курдських бойовиків в Іраку

Вище керівництво Туреччини обговорює сьогодні плани можливої військової операції на півночі Іраку.

Як повідомляє радіо «Свобода», віце-прем`єр турецького уряду Джеміль ЧІЧЕК підтвердив інформацію про авіаудари, нанесені Туреччиною по базах курдських бойовиків в Іраку. За його словами, це акція відплати за загибель від рук повстанців щонайменше 12 турецьких військовослужбовців.

Прем`єр-міністр Іраку Нурі аль-МАЛІКІ заявив, що іракська влада вживуть термінових заходів щодо запобігання вилазкам загонів Курдської робочої партії на турецьку територію.

Раніше парламент Туреччини дав військовим санкцію на проведення операції в Іраку.