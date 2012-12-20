Лужков вирішив повернутися в Росію

Екс-мер Москви Юрій Лужков заявив, що не знає про порушення російськими слідчими органами кримінальних справ стосовно нього.

Президент РФ Володимир Путін заявив сьогодні, що проти Лужкова порушено кілька кримінальних справ, але до відповідальності його не притягують, тому що ще не час.

"Мені абсолютно невідомо ні про які кримінальні справи стосовно мене. Причому проти мене кримінальні справи не порушувалися ніколи", - сказав Ю.Лужков РІА Новости.

За словами Лужкова, він зараз за кордоном, але вирішив повернутися до Росії.

У прес-центрі МВС РФ повідомили раніше, що Лужков поки проходить свідком у справі про розкрадання з Банку Москви, жодних обвинувачень йому не пред'явлено.

Наприкінці 2010 року стосовно екс-президента Банку Москви Андрія Бородіна і його колишнього першого заступника Дмитра Акулініна було порушено справу за фактом шахрайства з коштами з міського бюджету на 12,76 мільярдів рублів. Перед видачею цієї позики банк проводив додаткову емісію акцій на суму майже 15 мільярдів рублів, яку повністю викупила столична мерія як один з головних акціонерів.

У листопаді 2011 року російське бюро Інтерполу за результатами вивчення матеріалів цієї кримінальної справи оголосило О.Бородіна і Д.Акулініна, які до цього встигли покинути Росію, в міжнародний розшук.