Каліфорнійські пожежі не пощадили голлівудських знаменитостей

У Каліфорнії в результаті пожеж, які вирують упродовж останніх декількох днів, загинули 12 осіб.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на Рейтер, події почали стрімко розвиватися ще в неділю: неподалік від міста Лос-Анджелес з`явилося вогнище загоряння, яке всього за добу встигло розповсюдитись на величезній території.

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У районі Лос-Анджелеса основні вогнища пожеж частково локалізовано. Водночас ситуація в графстві Сан-Дієго продовжує залишатися серйозною. Там згоріли близько 1,5 тисячі споруд на більш ніж мільярд доларів.

Під час гасіння постраждали 18 пожежників. Також відомо про 50 поранених з числа місцевого населення, близько мільйона людей залишили домівки, рятуючись від стихії. Полум`ям знищене більш як 1,6 тисячі квадратних кілометрів лісу.

У четвер Президент США Джордж БУШ, який прибув до Каліфорнії для вивчення ситуації на місці і обговорення з владою штату заходів, що їх необхідно вжити на федеральному і місцевому рівні, оголосив південну частину штату зоною глобального лиха, розпорядившись збільшити надану штату федеральну допомогу для гасіння вогню.

Раніше Міністерство оборони США направило в район лиха 12 пожежних команд і стільки ж спеціально обладнаних машин. У резерві 17 тисяч бійців Національної гвардії США. Також Пентагон надав 11 вертольотів, однак їх використання обмежене через сильний вітер.

У боротьбі з вогнем у Каліфорнії беруть участь 7 тисяч чоловік, 2,3 тисячі з них – ув’язнені, які відбувають покарання в каліфорнійських виправних установах.

Основними версіями пожежі є загоряння через обрив ліній електропередач і підпал.