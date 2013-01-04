НАТО почало розгортання ЗРК «Patriot» в Туреччині

Як повідомляє РІА Новости, в заяві командування, штаб-квартира якого розташовується в німецькому місті Штутгарт, наголошується, що частина військовослужбовців і устаткування вже прибула на військово-повітряну базу ”Інджірлік” у провінції Адана. Ще близько 400 військових, які забезпечуватимуть працездатність ЗРК, прибудуть до Туреччини військово-транспортними літаками упродовж наступних кількох днів.

За даними EUCOM, решта устаткування буде направлена до Туреччини морем, воно прибуде до пункту призначення наприкінця січня.

Як повідомлялося, Туреччина у другій половині листопада звернулася до НАТО з проханням надати їй ракети ”Петріот” для захисту від можливого повітряного нападу з боку Сирії. Рада НАТО ухвалила рішення про розміщення ракет 4 грудня. Усього під керівництвом НАТО на турецькому кордоні буде розміщено шість зенітно-ракетних батарей - дві зі США, дві з Німеччини, і дві з Нідерландів. Як очікується, всі шість батарей почнуть нести бойове чергування з кінця січня.