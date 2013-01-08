Туреччина призупинила рух суден через Босфор

Основний авіаперевізник Туреччини Turkish Airlines через потужні снігопади скасував 76 рейсів, пише Дзеркало тижня з посиланням на РІА "Новости".

Снігопади, які тривають другий день, змусили владу Туреччини закрити у вівторок, 8 січня, протоку Босфор для руху суден через різке падіння видимості.

У понеділок через погані погодні умови судна також рухалися з перебоями.

Як повідомляє GAC, протока Дарданелли з іншого боку Мармурового моря залишається відкритою для судноплавства.

Через протоки Босфор і Дарданелли, що знаходяться під юрисдикцією Туреччини, проходять ключові морські маршрути транспортування нафти, зерна та інших цінних вантажів з країн чорноморського узбережжя.