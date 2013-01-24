У Росії закрили одну справу проти опозиціонера Развозжаєва

14:11, 24 січня 2013
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Слідчий комітет Російської Федерації припинив кримінальне переслідування Леоніда Развозжаєва у кримінальній справі про розбій у 1997 році за закінченням терміну давності.

Справу проти Развозжаєв закрили. Фото @IlyaYashin

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на адвоката опозиціонера Дмитра Аграновського.

"Слідчий мені повідомив, що у нього на руках ухвала про припинення даної справи щодо Развозжаєва за закінченням терміну давності скоєння злочину", - повідомив він.

При цьому захисник зазначив, що етапувати до Москви його клієнта, який перебуває зараз в Іркутську, для участі в слідчих діях у справі про розбій не поспішають. "У Іркутську його чомусь вирішили госпіталізувати, але Развозжаєв категорично проти, ми вимагаємо його негайного повернення до Москви", - сказав Д.Аграновський.

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Раніше в Генпрокуратурі РФ повідомили, що при медобстеженні у Л.Развозжаєва у ділянці хребта була виявлено кулю, яка перебувала там більш як 20 років.

Як повідомляв УНІАН, Слідчий комітет Росії 19 жовтня 2012 року оголосив у федеральний розшук помічника депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, активіста «Лівого фронту» Л.Развозжаєва. Він разом з координатором "Лівого фронту" Сергієм Удальцовим і опозиціонером Костянтином Лебедєвим є фігурантом кримінальної справи про підготовку до організації масових заворушень, яку було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі НТВ "Анатомія протесту-2".

20 жовтня з'явилася інформація про те, що Л.Развозжаєва було викрадено невідомими біля будівлі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Києві.

За словами помічника голови Держприкордонслужби України Сергія Астахова, Л.Развозжаєв 19 жовтня легально покинув Україну і під час перетину кордону жодних зауважень прикордонникам не висловлював.

Слідство підозрює Л.Развозжаєва в незаконному перетині в жовтні російсько-українського кордону (санкція - до двох років позбавлення волі). Він перебуває під арештом до 1 квітня.

10 січня стало відомо, що Л.Развозжаєв дав згоду на закриття справи про розбій. Йдеться про пред'явлене Л.Развозжаєву обвинувачення в здійсненому 15 років тому розбійному нападі і викраданні хутряних шапок. Справу було порушено за заявою мешканки Ангари, яка поскаржилася на те, що осіб, які напали на її чоловіка в 1997 році, досі не притягають до кримінальної відповідальності. Серед них, як вважають слідчі, був і Л.Развозжаєв. За інформацією слідчих, він разом з співучасниками викрав у чоловіка відеокамеру і 500 хутряних шапок.

У рамках розслідування опозиціонера 9 січня було етаповано до Іркутська.

Офіційний представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркін заявив, що прохання Л.Развозжаєва про припинення за давністю справи про розбій стане визнанням провини.

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