Силовики Тунісу стверджують, що ім’я убивці лідера опозиції вже відоме
Глава МВС Тунісу Алі Лаараєд заявив про затримання 4 людей, підозрюваних у причетності до вбивства світського опозиційного політика Шокрі Белаїда.
За словами головного міліціонера, ці люди – спільники вбивці, особу якого встановили, але поки не затримали, пише Радіо Свобода.
Як додав Алі Лаараєд, який нині також запропонований на нового прем’єр-міністра Тунісу і створює свій уряд, і вбивця, і його спільники належать до радикального ісламістського угруповання, але не уточнив, до якого саме.
Як повідомляв УНІАН, одного з найвпливовіших опозиціонерів Тунісу Чокрі Белаіда застрелили на виході з будинку на початку лютого.
Чокрі Белаід був лідером опозиційної партії «Народний фронт Тунісу».
За словами дружини загиблого, Белаід був поранений двома кулями, в шию і в голову, коли виходив з дому. Політика терміново доставили в лікарню, але врятувати його лікарі не змогли.
7 лютого Прем'єр Тунісу Хамаді Джебалі оголосив, що має намір розпустити уряд після того, як застрелили Чокрі Белаїда.