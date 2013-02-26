Силовики Тунісу стверджують, що ім’я убивці лідера опозиції вже відоме

За словами головного міліціонера, ці люди – спільники вбивці, особу якого встановили, але поки не затримали, пише Радіо Свобода.

Як додав Алі Лаараєд, який нині також запропонований на нового прем’єр-міністра Тунісу і створює свій уряд, і вбивця, і його спільники належать до радикального ісламістського угруповання, але не уточнив, до якого саме.

Як повідомляв УНІАН, одного з найвпливовіших опозиціонерів Тунісу Чокрі Белаіда застрелили на виході з будинку на початку лютого.

Чокрі Белаід був лідером опозиційної партії «Народний фронт Тунісу».

За словами дружини загиблого, Белаід був поранений двома кулями, в шию і в голову, коли виходив з дому. Політика терміново доставили в лікарню, але врятувати його лікарі не змогли.

7 лютого Прем'єр Тунісу Хамаді Джебалі оголосив, що має намір розпустити уряд після того, як застрелили Чокрі Белаїда.