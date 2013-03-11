У Москві помер автор повісті «А зорі тут тихі...» Борис Васильєв

Про це повідомили у Спілці письменників Москви, передає ІТАР-ТАРС.

"Російська культура понесла непоправну втрату, з життя пішов класик сучасної російської літератури", - сказав голова Спілки письменників Москви Сергій Філатов.

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Борис Львович Васильєв народився 21 травня 1924 року в Смоленську. Учасник Великої Вітчизняної війни, автор безлічі романів і повістей, став широко відомий після виходу дебютної повісті "А зорі тут тихі ...", що прозвучала як реквієм чудовим жінкам, які загинули на фронтах Великої Вітчизняної.

Всього їм створено понад 30 пронизливих повістей і романів, більшість з яких йдуть у театрах і були екранізовані.