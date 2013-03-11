Чеський суд відмовився визнати милосердя екс-президента державною зрадою

Чеський Конституційний Суд не погодився з пропозицією сенаторів і не скасував суперечливої частини масової амністії, яку верхня палата кваліфікувала як вияв державної зради екс-президентом Вацлавом Клаусом.

Про це повідомляє dw.de. Сенатори вважають державною зрадою здійснену президентом нещодавно масову амністію. З милості глави держави на волю вийшли майже шість з половиною тисяч в’язнів, серед яких і засуджені за резонансні корупційні злочини. Утім, суд відхилив конституційну скаргу, нагадавши сенаторам, що амністія, так само, як і помилування, є виключним правом президента, який виходить з поняття «милосердя» і не повинен пояснювати свої підстави. Суд оприлюднив і позицію тих суддів, які не були згодні з більшістю.

Те, що верховні захисники законності відкинули конституційну скаргу, викликало невдоволення членства верхньої парламентської палати. Впливова сенаторка Ева Сикова нагадує на сторінках газети Lidové noviny, що через аналогічну скаргу довелося піти з посади литовському президентові, що відставку президента німецького спричинили набагато менші гріхи, ніж ті, що їх припустився В.Клаус.

Однак усе скидається на те, що в найближчому майбутньому суд не розглядатиме таких скарг, як та, що її було подано на В.Клауса. Новообраний президент Мілош Земан наголосив, що не вчинятиме ані помилувань, ані амністій. На думку М.Земана, і те, і те є "монархічним пережитком".