У Дрезденській галереї з 700 картин залишилися 400

Дрезденська картинна галерея буде і надалі відкрита для публіки, незважаючи на масштабний капітальний ремонт в окремих її залах. При цьому, щоправда, мало не вдвічі скоротиться число виставлених картин. Нині в Галереї старих майстрів відбулося відкриття нової тимчасової експозиції, яка в її нинішньому вигляді залишиться без значних змін імовірно аж до 2018 року, повідомляє Deutsche Welle.

До початку капітального ремонту у виставкових залах постійно перебували майже 700 картин. Зараз в 23 залах на трьох поверхах будівлі, зведеної за проектом архітектора Готфріда Земпера в XIX столітті, розвішано майже 400 полотен. Всього у володінні Дрезденської картинної галереї 2500 робіт, що є одним з найбільших у світі зібрань живопису XV-XVIII століть.

Залишиться в залах один з найвідоміших шедеврів колекції - "Сікстинська мадонна", а "Динарій кесаря" Тиціана буде виставлено в спеціальній вітрині.

Знамениті картини Ван Дейка, Вермеєра, Корреджо, Веронезе, Гольбейна і Кранаха також представлені і в тимчасовій експозиції. Частина полотен,які прибрані в запасники, буде замінена картинами з музейних фондів, які вже давно не бачили світла виставкових залів.

За кураторських задумом, новими тематичними акцентами в Галереї старих майстрів стануть портретний живопис епохи Дюрера, вівтарний живопис рубежу XV-XVI століть, натюрморти європейських художників XVII століття і мистецтво епохи Просвітництва.

Витрати на капітальний ремонт Дрезденської картинної галереї оцінюються в 40 мільйонів євро. Щорічно музей відвідують понад півмільйона людей.