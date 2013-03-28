У Перу автобус впав в ущелину: загинули щонайменше 24 особи

У результаті катастрофи, причини якої на даний момент невідомі, загинули щонайменше 24 особи, ще 18 одержали тяжкі поранення, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Аварія сталася на трасі неподалік міста Арекіпа, яке знаходиться за тисячу кілометрів на південь від столиці Перу Ліми.

За інформацією поліції, число загиблих може зрости, оскільки ще не всіх пасажирів вдалося знайти. Рятувальники продовжують працювати на місці події.