У Франції через пожежу у нічному клубі евакуювали 300 відвідувачів

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на «Франс Прес», за попередніми даними, постраждалих немає.

Займання виникло сьогодні рано вранці на горищі над дискотекою клубу le Nouba rolls у населеному пункті Леску за 20 км від Кастра.

За кілька годин із пожежею впоралися 70 пожежних, які прибули за викликом.