У Франції через пожежу у нічному клубі евакуювали 300 відвідувачів
15:11, 31 березня 2013Світ
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Пожежа сталася у нічному клубі поблизу міста Кастр департаменту Тарн на півдні Франції, евакуйовані 300 відвідувачів.
Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на «Франс Прес», за попередніми даними, постраждалих немає.
Займання виникло сьогодні рано вранці на горищі над дискотекою клубу le Nouba rolls у населеному пункті Леску за 20 км від Кастра.
За кілька годин із пожежею впоралися 70 пожежних, які прибули за викликом.
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