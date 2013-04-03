Російські українці незадоволені українським МЗС

Про це УНІАН повідомили в об'єднаній прес-службі українських громадських організацій Росії.

«Таку зустріч (з українською громадою в Росії - УНІАН) влаштував нещодавно призначений міністр закордонних справ України Леонід Кожара. 28 березня в рамках робочого візиту до Москви керівник зовнішньополітичного відомства зустрівся нібито з українською діаспорою, обговорив питання подальшого співробітництва Української держави з українськими організаціями Росії», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що українців Росії на згаданій зустрічі в Посольстві України, Національному культурному центрі України представляли виключно керівники та активісти московських земляцтв вихідців з України. Ще в початковий період створення земляцтв відзначалися деякі неоднозначні для українців Росії тенденції у громадському житті.

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«Дійсно, в Москві створено кільканадцять осередків вихідців з різних областей України, і це, безумовно, позитивний факт. Адже російсько-українські контакти в різних галузях життя потребують подальшого розвитку. З іншого боку, ці громадські утворення, які зосереджені у Москві, як правило, не беруть до уваги суто український аспект національно-культурної роботи. Всі спроби українських організацій співпраці із земляцтвами саме на національно-культурницькому, освітньому полі, на жаль, результатів не принесли», - йдеться у заяві.

У повідомленні зазначається, що нічого не змінилося й останнім часом, «тому дивно чути декларації керівника Ради земляцтв Миколи Ляха про роботу цих громадських утворень на українській національно-культурній ниві, мовляв, хай Українська держава допоможе фінансово, а вони заопікуються українською школою, українською газетою тощо».

В українських громадських організаціях Росії є питання до організаторів зустрічі з керівництвом МЗС.

«Не суть важливо, хто стоїть за форматом цієї зустрічі - важливо те, для чого вона проводилась. Якщо для більш широкого ознайомлення з роботою і проблемами української громадськості усієї Росії (від Калінінграда до Камчатки), вирішення конкретних питань співпраці, то в даному випадку ця мета досягнута не була. А якщо для заповнення відповідної графи у звіті, то хай будуть і московські земляцтва», - зазначається у заяві.

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Водночас її автори підкреслюють, що українські організації впродовж більш як 20-річного періоду свого існування зробили великий внесок у справу збереження українцями Росії етнічної ідентичності, активно підтримують свою історичну Батьківщину в дотриманні національної гідності, перспектив цивілізованого демократичного розвитку України, тож не є зрозумілим ігнорування українською дипломатією патріотично налаштованих українських організацій Росії.

«І як розуміти заклики до єдності, згуртованості українців Росії у поєднанні з кроками, що реально ведуть до подальшого розколу, поділяють українців Росії на «своїх» і «чужих», «наших» і «ненших»?!», - наголошується в заяві.

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Як повідомляв УНІАН, 28 березня Л.Кожара під час зустрічі з представниками Ради земляцтв України у Москві, що відбулась у Національному культурному центрі України на Арбаті, відзначив велику роль українців у формуванні російської культури.

Голова Ради земляцтв України в Москві М.Лях повідомив, що у 2013 році у Росії відбудеться з'їзд українських земляцтв. «Очевидно, до кінця року ми проведемо з'їзд всіх земляцтв України і створимо всеросійську громадську організацію яку, напевно, назвемо «Союз земляцтв України в Російській Федерації», - сказав М.Лях.