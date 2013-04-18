МЗС РФ: певні сили в ЄС намагаються вбити клин у відносини Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник міністра закордонних справ Олексій Мєшков сказав сьогодні в ході парламентських слухань «Відносини Росія - Європейський Союз» у Держдумі РФ.

«Нас не може не турбувати той факт, що певні сили в ЄС намагаються вбити клин у відносини Росії з іншими країнами СНД, штучно підштовхнути їх до вибору з ким бути: з Москвою або Брюсселем, який інтеграційний вектор вибрати: євросоюзівський або євразійський», - сказав О.Мєшков.

Він підкреслив, що за оцінками МЗС РФ, якщо сторони зацікавлені в забезпеченні процвітання на теренах від Атлантики до Тихого океану, то альтернативи стикування інтеграційних процесів у Європі та Азії немає.

«МЗС Росії продовжить докладати зусилля, спрямовані на те, щоб при підготовці саміту «Східного партнерства», запланованого на листопад, а тим більше при ухваленні рішень у ході цього заходу наші ЄСівські партнери не забували про це й не примушували так звані фокусні країни спалювати за собою мости, беручи на себе зобов'язання, свідомо несумісні з участю в євразійський інтеграційних процесах», - підкреслив він.

О.Мєшков заявив, що інтеграція за участю країн СНД на відміну від «Східного партнерства» обумовлена не політичними амбіціями, а, перш за все, прагматизмом і чітким розумінням ступеня взаємозалежності в соціально-економічній, промисловій та інших сферах, які характерні для країн пострадянського простору.

За його словами, розмежування між РФ і ЄС почалося, коли в Євросоюзі почала змінюватися психологія, оскільки ЄС створювався для подолання історичних суперечностей держав, а зараз у ЄС є цілі групи країн, які хочуть використовувати членство в ЄС для підкріплення своїх фобій загальноєесівською солідарністю.

«У цьому корінь тих проблем, які ми маємо сьогодні», - сказав він.

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У свою чергу, голова Комітету з міжнародних справ Держдуми РФ Олексій Пушков вважає, що розмежування Росії та Євросоюзу почалося в 2004 році, коли країни Заходу стали на бік у той час Президента України Віктора Ющенка.

«Він був відверто антиросійським політиком, він розвертав Україну проти Росії. Як мені здається, ставлення до помаранчевого руху в Європі було абсолютно некритичним, і тут вийшло протистояння в Україні між Росією та Євросоюзом, із цього почалася смуга відчуження», - сказав О.Пушков.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС прийняла висновок, в якому заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на листопад 2013 року, за умови прогресу в зміні виборчого законодавства, вирішення проблеми вибіркового правосуддя й продовження реформ у рамках Порядку денного асоціації.