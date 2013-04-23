Зі зламаного акаунту АР поширили неправдиве повідомлення про вибухи в Білому домі

Повідомлення, розміщене на сайті мікроблогів Twitter, в якому говорилося, що в Білому домі прогриміло два вибухи, в результаті чого президент США Барак Обама був поранений, виявилося хибним.

Як передає РІА Новости, обстановка біля будівлі Білого дому спокійна, багато туристів, правоохоронні органи нічого не перекривали, ніякого посилення охорони немає. Біля будівлі перебувають лише кілька співробітників поліції, але вони не коментують ситуацію, відмовляючись спілкуватися з пресою.

Раніше низка ЗМІ, з посиланням на повідомлення в Twitter агентства Ассошіейтед Прес повідомили про вибухи в Білому домі, проте пізніше прес-секретар адміністрації американського президента Джей Карні спростував цю інформацію, заявивши, що президент США "в порядку".

Пізніше Ассошіейтед Прес повідомило, що акаунт агентства був зламаний і його робота тимчасово призупинена.