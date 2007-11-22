Переможці виборів у Польщі завтра підпишуть коаліційну декларацію

Партія "Цивільна платформа" (Platforma Obywatelska, РО) і "Польська селянська партія" (Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL), що входять до правлячої урядової коаліції в Польщі, перед виступом нового прем`єр-міністра країни Дональда Туска (Donald Tusk) в парламенті 23 листопада підпишуть коаліційну декларацію, повідомив журналістам сам Туск.

"Це буде короткий текст (коаліційна декларація), що вказує на те, що між учасниками коаліції немає великих відмінностей. Ми довіряємо одне одному", - сказав Туск.

Новий уряд Польщі на чолі з Дональдом Туском був приведений до присяги 16 листопада.

Новий прем`єр-міністр країни виступить з програмною промовою в Сеймі. Дебати прихильників і опонентів нового уряду, як очікується, триватимуть вісім годин. Після чого, як очікується, депутати проголосують вотум довіри новому коаліційному урядові.