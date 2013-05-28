Євросоюз відмінив ембарго на постачання зброї повстанцям у Сирії

Водночас, за словами міністра закордонних справ Великої Британії Вільяма Гейґа, ще не має рішення про початок такого постачання бійцям, які намагаються повалити режим президента Башара Асада, повідомляє Радіо Свобода.

«Євросоюз погодився завершити ембарго на постачання зброї сирійській опозиції і підтримувати всі чинні санкції щодо сирійського режиму. Такого рішення багатьом країнам дійти було важко, саме тому у нас були такі довгі дискусії, що тривали 12 або 13 годин. Але гадаю, що це правильне рішення», – сказав британський міністр.

Вільям Гейґ додав, що Британія не має «жодних конкретних планів постачати зброю до Сирії», але може за потреби «гнучко реагувати в майбутньому».

На відміну від Великої Британії і Франції, Австрія та деякі інші країни-члени ЄС виступили проти, заявивши, що такий крок може спричинити ще більше кровопролиття.

Ембарго Євросоюзу на постачання зброї до Сирії офіційно закінчується наприкінці травня. ЄС також погодився продовжити на рік усі фінансово-економічні санкції щодо режиму Асада.