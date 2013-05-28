Путін прибув до Киргизстану на неформальний саміт ОДКБ

Як повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков, Володимир Путін проведе двосторонні зустрічі в рамках саміту з президентом Киргизстану Алмазбеком Атамбаєвим і президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном, інформує Радіо Свобода.

Під час саміту йтиметься про розвиток ситуації в Афганістані з огляду на плановане у 2014 році виведення з цієї країни очолюваних США міжнародних сил.

Президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв заявив у понеділок, що він і президент Таджикистану Рахмон запропонують на саміті будівництво залізниці, яка б сполучала Росію, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан, а далі прямувала до Афганістану, Туркменистану, Ірану і Перської затоки.

До військового союзу ОДКБ входять Росія, Киргизстан, Казахстан, Таджикистан, Білорусь і Вірменія.