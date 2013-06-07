Рівень води у Дунаї біля Бєлграда наближається до 4,5 метра

Стандартні заходи захисту від повені оголошені на півночі країни, на узбережжі протяжністю 255 км від населеного пункту Бездан до міста Нові-Сад - адміністративного центру автономного краю Воєводина. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на Управління з надзвичайних ситуацій МВС Сербії.

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За його даними, рівень води в Бездані досяг 66 см, в Нові-Саді - 432 см, а в Белграді - 440 см.

Місцева влада заявляє, що "веде підготовку до можливих повеней, а всі підрозділи Управління з надзвичайних ситуацій знаходяться в повній бойовій готовності".

Очікується, що рівень води в Дунаї досягне в Сербії піку через тиждень.