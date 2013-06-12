Лавров пояснив, чому Росія хоче ввести своїх миротворців на Голани

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Наша ініціатива продиктована не цим міркуванням (наростити вплив в регіоні), а прагненням забезпечити безпеку на крихкій ділянці Близького Сходу", - цитує Лаврова РІА Новости.

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Він зазначив, що не чув жодного негативного висловлювання про пропозицію РФ. "Висловлюються сумніви, що є протокол від 1974 року, але цей протокол може бути замінений на новий", - зазначив міністр. За його словами, "все залежить від позиції Ізраїлю і Сирії".

Він повідомив, що пропозиція РФ про направлення миротворців має на меті не допустити розростання конфлікту, щоб Голанські висоти не перетворилися на новий осередок кровопролиття.

"Можу запевнити, у разі згоди Ізраїлю та Сирії та прийняття відповідного рішення генеральним секретарем ООН наші миротворці з честю і гідно виконають завдання щодо стабілізації ситуації в цьому регіоні", - зазначив він.

Минулого тижня Росія запропонувала направити на Голани своїх миротворців після того, як Австрія прийняла рішення вивести свій контингент через загрозу для його безпеки. Однак за протоколом до угоди між Сирією та Ізраїлем від 1974 року, країни - постійні члени РБ ООН, до яких належить і Росія, не можуть направляти своїх миротворців у зону роз'єднання. Для цього буде потрібно нова угода, і тому ООН закликала й інші країни зробити внесок у миротворчі операції на Голанах.