Білий дім назвав звинувачення Путіна «повною неправдою»

У вівторок адміністрація США заявила, що не має ніякого відношення до відмови Організації по безпеці і співпраці в Європі (ОБСЄ) направити своїх спостерігачів на парламентські вибори в Росії.

Прес-секретар Білого дому Дана Періно сказала, що версія президента Росії Володимира Путіна з цього питання є "повною неправдою", передає Бі-бі-сі. Президент Путін звинуватив Бюро демократичних інститутів і у правах людини ОБСЄ в тому, що організація відмовилася надсилати спостерігачів на вибори до Росії, "керуючись підказкою США".

"За інформацією, яка є у нас, в черговий раз зроблено це за рекомендацією держдепу США, і це ми враховуватимемо в наших міждержавних відносинах з цією країною", - сказав президент Росії.

"Це зайвий раз говорить про те, що багато структур, зокрема ОБСЄ, потребують реформування. Росія наполегливо просуватиме це питання", - додав Путін.

У понеділок представник держдепартаменту США Шон Маккормак підтвердив, що заступник держсекретаря США з політичних питань Ніколас Бернс і заступник держсекретаря США по країнах Європи і Азії Деніел Фрід "зустрічалися з представниками ОБСЄ - організації, яка розмірковувала, які дії здійснити відносно відправки спостерігачів на вибори до Росії за умов обмежень, введених російським урядом для місії по моніторингу", але "це було рішенням, що повністю виходило від ОБСЄ".

"Посилати чи не посилати місію - це рішення було повністю їх рішенням і з цього питання ми займали недвозначну позицію", - сказав він.

Очікується, що у четвер міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров візьме участь в засіданні ОБСЄ в Мадриді і підніме питання про зміну деяких статей в статуті цієї організації.