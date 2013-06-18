Обама виправдав стеження ЦРУ за інтернет-користувачами

За словами американського президента, організовані АНБ програми стеження за користувачами інтернету і збору даних про телефонні переговори не суперечать законодавству

На тему: Викривач спецслужб Едвард Сноуден провів онлайн-конференцію

Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією Associated Press.

В інтерв'ю ведучому телеканалу PBS Чарлі Роузу Обама 17 червня заявив, що діяльність АНБ «прозора», а спеціалізований суд, створений у відповідності з федеральним законом про контроль над іноземними спецслужбами (FISA), забезпечує захист прав громадян та підтримку системи стримувань і противаг. Саме цей суд, діяльність якого ведеться в закритому режимі, дав санкцію на скандальні програми АНБ.

Обама в ході інтерв'ю визнав, втім, що застосування стеження могло бути не завжди виправданим. Зокрема, за його словами, застосування програм АНБ, ймовірно, не було потрібно при викритті в 2009 році пакистанця Наджібулли Зазі, який готував теракти в нью-йоркському метро. Раніше саме на випадок Зазі вказав колишній співробітник Центрального розвідувального управління Едвард Сноуден, який додав розголосу сумнівним з точки зору громадянських прав і свобод програмам АНБ і ЦРУ.

Сноуден в червні 2013 року передав британській і американській пресі відомості про роботу спецслужб США, які були оприлюднені. Викривач, який спочатку зберігав інкогніто, пояснював, що покладав надії на Обаму, але той продовжив утиск громадянських прав, яке почалося в рамках «війни проти терору» при Джорджі Буші-молодшому. 9 червня британська The Guardian за наполяганням самого Сноудена оголосила його ім'я. Влада США порушила проти інформатора кримінальну справу про розголошення секретної інформацією, оголосили його ймовірним китайським шпигуном, а програми стеження назвали необхідними для боротьби з тероризмом.