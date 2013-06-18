Іран не посилав солдатів у Сирію - МЗС
Офіційний представник МЗС Ірану Сейєд Аббас Аракчі у вівторок спростував інформацію ЗМІ про те, що іранська влада спрямувала 4 тисячі військових Корпусу вартових Ісламської Революції (КВІР) для допомоги урядовим військам до Сирії.
Про це повідомляє РІА Новости.
"Ми повністю спростовуємо цю інформацію. Тим більше, що урядові війська (Сирії) мають усі можливості для того, щоб боротися з терористами і терористичними угрупованнями, що діють на території Сирії. Тому немає жодної потреби, аби Іран надавав військову допомогу сирійській владі", - заявив Аракчі.
Газета Independent з посиланням на власні джерела 16 червня написала, що влада Ірану ухвалила рішення послати в Сирію контингент з 4 тисяч військовослужбовців. За даними газети, рішення про відправку військових було прийнято ще до президентських виборів, на яких переміг Хасан Роухані - представник реформаторського блоку політичної еліти Ірану.
Конфлікт у Сирії між владою і опозицією триває з березня 2011 року. Сирійська влада заявляє, що протистоїть організованим діям добре озброєних і навчених місцевих бойовиків і найманців з-за кордону.