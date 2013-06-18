Іран не посилав солдатів у Сирію - МЗС

Про це повідомляє РІА Новости.

"Ми повністю спростовуємо цю інформацію. Тим більше, що урядові війська (Сирії) мають усі можливості для того, щоб боротися з терористами і терористичними угрупованнями, що діють на території Сирії. Тому немає жодної потреби, аби Іран надавав військову допомогу сирійській владі", - заявив Аракчі.

Газета Independent з посиланням на власні джерела 16 червня написала, що влада Ірану ухвалила рішення послати в Сирію контингент з 4 тисяч військовослужбовців. За даними газети, рішення про відправку військових було прийнято ще до президентських виборів, на яких переміг Хасан Роухані - представник реформаторського блоку політичної еліти Ірану.

Конфлікт у Сирії між владою і опозицією триває з березня 2011 року. Сирійська влада заявляє, що протистоїть організованим діям добре озброєних і навчених місцевих бойовиків і найманців з-за кордону.