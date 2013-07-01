ЗМІ: Сноуден попросив притулок у 15 країнах світу

Про це сьогодні повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на газету "Лос-Анджелес таймс".

"Це була відчайдушний захід з його боку після того, як Еквадор дезавуював документи про надання йому притулку, - відзначило джерело газети в МЗС РФ. - У проханні Сноуден ще раз стверджує, що він не зрадник і пояснює свої дії тільки бажанням відкрити очі світу на порушення американськими спецслужбами не тільки прав американських громадян, а й жителів Європейського союзу, включаючи союзників по НАТО".

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Джерело не назвало ті країни, в які колишній співробітник ЦРУ направив запити. Однак жодна з 15 країн офіційно цю інформацію не підтвердила.