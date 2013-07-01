ЗМІ: Сноуден попросив притулок у 15 країнах світу
20:40, 01 липня 2013Світ
917 0
Едвард Сноуден зустрівся зі співробітником міністерства закордонних справ Росії і передав йому прохання про політичний притулок, яке адресоване урядам 15 країн світу.
Едвард Сноуден стверджує, що він не зрадник
Про це сьогодні повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на газету "Лос-Анджелес таймс".
"Це була відчайдушний захід з його боку після того, як Еквадор дезавуював документи про надання йому притулку, - відзначило джерело газети в МЗС РФ. - У проханні Сноуден ще раз стверджує, що він не зрадник і пояснює свої дії тільки бажанням відкрити очі світу на порушення американськими спецслужбами не тільки прав американських громадян, а й жителів Європейського союзу, включаючи союзників по НАТО".
На тему: Путін назвав умову, за якої Сноуден може залишитися в Росії
Джерело не назвало ті країни, в які колишній співробітник ЦРУ направив запити. Однак жодна з 15 країн офіційно цю інформацію не підтвердила.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter