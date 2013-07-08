Брати-мусульмани закликали єгиптян до повстання проти військових

"Брати-мусульмани" також закликали міжнародну спільноту втрутитись у конфлікт, що набирає обертів, і зупинити "різанину" повідомляє Аль-Джазіра.

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Партія свободи і справедливості (політичне крило релігійного руху) закликає "повстати великий народ Єгипту проти тих, хто намагається з танками викрасти його революцію".

Партія також закликала "міжнародну спільноту та міжнародні групи і усіх вільних людей світц втрутитись, аби зупинити різанину ... і запобігти новій Сирії в арабському світі".

Таку заяву релігійна організація зробила після смерті десятків людей біля штаб-квартири Республіканської гвардії, де за їхньою версією, військові розстріляли сидячу акцію протесту. В той же час військові заявляють про терористичний напад на свою штаб-квартиру добре озброєної групи людей.