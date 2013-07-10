У штаб-квартирі НАТО відкрили фотовиставку українського журналіста

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, урочиста церемонія відкриття відбулася сьогодні. В ній взяли участь військовий представник України при НАТО генерал-майор Анатолій Петренко та представник військового керівництва Північноатлантичного Альянсу генерал-майор Збройних сил Португалії Хосе Мануель да Сільва.

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На думку представника Альянсу, ці фото символічно свідчать про відданість України співпраці з НАТО.

“Ці фотознімки розповідають, насамперед, про історію практичного військового співробітництва між Україною і НАТО”, - зазначив натомість під час церемонії відкриття автор знімків Клименко.

Фотовиставка триватиме до 12 липня.