У штаб-квартирі НАТО відкрили фотовиставку українського журналіста
16:40, 10 липня 2013Світ
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У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відкрили фотовиставку українського журналіста, кореспондента парламентської газети “Голос України” Олександра Клименка.
У штаб-квартирі НАТО відкрилася українська фотовиставка
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, урочиста церемонія відкриття відбулася сьогодні. В ній взяли участь військовий представник України при НАТО генерал-майор Анатолій Петренко та представник військового керівництва Північноатлантичного Альянсу генерал-майор Збройних сил Португалії Хосе Мануель да Сільва.
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На думку представника Альянсу, ці фото символічно свідчать про відданість України співпраці з НАТО.
“Ці фотознімки розповідають, насамперед, про історію практичного військового співробітництва між Україною і НАТО”, - зазначив натомість під час церемонії відкриття автор знімків Клименко.
Фотовиставка триватиме до 12 липня.
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