Дольче і Габбана закрили свої магазини в Мілані на знак протесту

Італійські дизайнери Доменіко Дольче і Стефано Габбана закрили на три дні дев'ять своїх магазинів і ательє у центрі Мілану.

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Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на France 24, приводом для акції протесту стало висловлювання одного з чиновників Мілану про те, що «шахраї не повинні вести торгівлю в місті».

У червні 2013 року суд Мілану визнав дизайнерів винними в ухиленні від сплати податків і засудив кожного до 20 місяців тюремного ув’язнення і штрафу у розмірі 500 тис. євро з кожного. Рішення суду не є остаточним. Адвокати оскаржили вирок в апеляційній інстанції.