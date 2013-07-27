МЗС радить уникати масових скупчень у Тунісі

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації на території Тунісу громадян України слід звертатися до Посольства України у Туніській Республіці за номером гарячої лінії: + 216 24 600 389.

У МЗС України функціонує цілодобова гаряча лінія: +38 044 238 16 57.