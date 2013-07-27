МЗС радить уникати масових скупчень у Тунісі
01:27, 27 липня 2013Світ
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МЗС України у зв’язку із загостренням безпекової ситуації у Туніській Республіці рекомендує громадянам України, які перебувають у цій країні, уникати місць масового скупчення людей та не здійснювати неорганізовані туристичні поїздки по країні.
Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ.
У разі потрапляння у надзвичайні ситуації на території Тунісу громадян України слід звертатися до Посольства України у Туніській Республіці за номером гарячої лінії: + 216 24 600 389.
У МЗС України функціонує цілодобова гаряча лінія: +38 044 238 16 57.
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