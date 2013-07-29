Австралія спростила порядок оформлення віз українцям

Із 22 липня 2013 року австралійською стороною вводиться спрощений порядок оформлення громадянам України віз для в’їзду до Австралії з метою туризму, відвідання родичів або друзів та бізнесу (без права на працевлаштування) із запланованим терміном перебування до трьох місяців.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

З метою оформлення відповідної візи заявники заповнюють розміщену на веб-сайті Департаменту Імміграції та Громадянства Уряду Австралії (http://www.immi.gov.au/e_visa/e600.htm) електронну візову анкету та надсилають її до зазначеного Департаменту електронною поштою. У випадку прийняття позитивного рішення щодо візового клопотання апліканта йому буде надіслано електронний лист – підтвердження про наявність дозволу на в’їзд до Австралії. Зазначений документ має бути роздрукований та наданий заявником при перетині державного кордону Австралії разом з паспортним документом.

Громадяни України можуть також у звичайному порядку звертатися до Посольства Австралії в Російській Федерації з клопотаннями про оформлення їм відповідних віз, зазначили в МЗС.