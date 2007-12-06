Буш закликав Іран очиститися перед світовою спільнотою

Президент США Джордж Буш закликав Іран «прояснити» ситуацію про масштаби ядерної програми країни, що стало доказом продовження жорсткої політики по відношенню до Ірану. Як пише газета The Washington Post, Буш також відзначив, що він все ще вірить в небезпеку, яка йде від Ірану. «Іранці мають можливість зробити стратегічний вибір, - відзначив американський президент, - Вони можуть очиститися перед світовою спільнотою, розкривши масштаб своєї ядерної програми, і повністю прийняти» пропозицію США про переговори за умови припинення програми ядерного збагачення урану. Інакше, за словами Буша, Іран може піти «шляхом ізоляції». «Вибір залишається за іранським режимом», - додав президент.

Газета.ру