В Англії оприлюднили звернення королеви на випадок Третьої світової війни
Британська влада розсекретила чернетку звернення королеви Єлизавети II до нації, підготовленого на випадок Третьої світової війни.
Документ, датований 1983 роком, був створений у ході навчань в уряді Великої Британії і зберігався в Національному архіві. Текст написаний у вигляді звернення королеви по радіо напередодні ядерного конфлікту.
У повідомленні, покликаному підготувати громадян країни до випробувань війни, королева апелює до патріотизму, сімейних цінностей, а також ділиться своїми спогадами про початок Другої світової війни.
«Небезпеки, з якими ми зіткнулися сьогодні, у багато разів перевершують усі ті, які ми зустрічали за весь час нашої довгої історії, - цитує Associated Press, - Та хоч які б жахи нас чекали, всі ті якості, які вже двічі в цьому сумному столітті допомагали нам зберегти свою свободу, знову стануть нашою силою».
За умовами навчань, СРСР і його союзники з Варшавському блоку завдали хімічного удару по Британії, а країни НАТО у відповідь зібралися скинути ядерну бомбу, передає Лента.ру.
Навчання проходили на тлі загострення «холодної війни» після катастрофи південнокорейського лайнера з 269 людьми на борту, збитого радянським винищувачем у вересні 1983 року. Раніше в березні президент США Рональд Рейган оголосив СРСР «імперією зла».