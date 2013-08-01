В Англії оприлюднили звернення королеви на випадок Третьої світової війни

Документ, датований 1983 роком, був створений у ході навчань в уряді Великої Британії і зберігався в Національному архіві. Текст написаний у вигляді звернення королеви по радіо напередодні ядерного конфлікту.

У повідомленні, покликаному підготувати громадян країни до випробувань війни, королева апелює до патріотизму, сімейних цінностей, а також ділиться своїми спогадами про початок Другої світової війни.

«Небезпеки, з якими ми зіткнулися сьогодні, у багато разів перевершують усі ті, які ми зустрічали за весь час нашої довгої історії, - цитує Associated Press, - Та хоч які б жахи нас чекали, всі ті якості, які вже двічі в цьому сумному столітті допомагали нам зберегти свою свободу, знову стануть нашою силою».

За умовами навчань, СРСР і його союзники з Варшавському блоку завдали хімічного удару по Британії, а країни НАТО у відповідь зібралися скинути ядерну бомбу, передає Лента.ру.

Навчання проходили на тлі загострення «холодної війни» після катастрофи південнокорейського лайнера з 269 людьми на борту, збитого радянським винищувачем у вересні 1983 року. Раніше в березні президент США Рональд Рейган оголосив СРСР «імперією зла».