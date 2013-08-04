У Москві чоловік погрожує підірвати будинок, стоячи на карнизі відчиненого вікна

Фахівці газової служби планують відключити подачу газу в цілях безпеки в одному з будинків на південному заході Москви, де місцевий житель стверджує, що пошкодив газову трубу в квартирі, і погрожує вчинити суїцид, повідомило журналістам джерело в правоохоронних органах, повідомляє РІА Новости.

Чоловік стоїть на карнизі відкритого вікна багатоповерхівки за адресою: проспект Вернадського, 91 корпус 2 і погрожує зістрибнути з сьомого поверху. Він заявив, що розірвав газову трубу і готовий влаштувати вибух. З чоловіком працюють психологи, на місці чергують співробітники поліції, рятувальники, швидка допомога. Частина мешканців будинку евакуюється.

Як повідомив журналістам представник прес-служби ГУ МВС по Москві, чоловік відмовляється відкривати двері, і для забезпечення безпеки мешканців проводиться часткова евакуація. "На місце викликані представники газових служб", - сказав співрозмовник агентства.

За даними джерела, на даний момент запаху газу в під'їзді, де розташована квартира чоловіки, не відчувається, проте фахівці газової служби планують відключити подачу газу з метою безпеки.

Чоловік, найімовірніше, перебуває в стані сп'яніння або нервового перезбудження, повідомило джерело.