Washington Post продали за чверть мільярда

Безос заплатить за газету та пов'язані з нею програми 250 мільйонів доларів готівкою з власних коштів - компанія Amazon не бере участі в купівлі.

Угода, як очікується, буде закрита за два місяці, після чого Безос стане одноосібним власником видання.

Washington Post вважається однією з найбільш авторитетних газет на території США, зазначає Лента.ру. Щоденний наклад видання перевищує 474 тисяч примірників, наклад недільного номера - 838 тисяч. Журналісти газети були удостоєні 47 Пулітцерівських премій.

48-річний випускник Прінстонського університету - один з найбагатших людей світу. У рейтингу мільярдерів Forbes він займає 19-у сходинку з 25,2 млрд. доларів. З 2004 року фінансує проект Blue Origin - запуск приватних космічних кораблів.