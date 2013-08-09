11-річна школярка перевершила інтелектом Ейнштейна та Гейтса (відео)

07:44, 09 серпня 2013
Світ
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11-річна школярка стала найрозумнішою дитиною Британії.

Більше того, вона офіційно перевершила визнаних геніїв людства за рівнем інтелекту, йдеться в сюжетіТСН.

Коефіцієнт інтелекту дівчини склав 162 бали. Це на 2 пункти більше ніж у Біла Ґейтса та Альберта Ейнштейна. Дівчинка обожнює читати книжки, а ще дуже любить математику. В майбутному планує працювати у сфері фінансів і мріє очолити Національний банк Англії, та навіть стати прем'єр-міністром.

За словами батьків, вона загалом не вирізняється з-поміж ровесників. Так само любить спілкування, розваги і моду.

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