11-річна школярка перевершила інтелектом Ейнштейна та Гейтса (відео)

Більше того, вона офіційно перевершила визнаних геніїв людства за рівнем інтелекту, йдеться в сюжетіТСН.

Коефіцієнт інтелекту дівчини склав 162 бали. Це на 2 пункти більше ніж у Біла Ґейтса та Альберта Ейнштейна. Дівчинка обожнює читати книжки, а ще дуже любить математику. В майбутному планує працювати у сфері фінансів і мріє очолити Національний банк Англії, та навіть стати прем'єр-міністром.

За словами батьків, вона загалом не вирізняється з-поміж ровесників. Так само любить спілкування, розваги і моду.