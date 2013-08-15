Мер Праги підтримав геїв словами Папи Римського

Томаш Гудечек процитував слова Папи Римського Франциска: «Якщо людина є геєм, але має добру волю, то хто я такий, щоб судити його?», передає Чеське Радіо.

Гей-прайд проходить у Празі вже втретє, перші два рази його підтримував попередній мер Праги Богуслав Свобода. Багато консерваторів сподівалися, що новий мер Томаш Гудечек не піде стопами свого попередника, але глава чеської столиці їх розчарував.

У зв'язку зі словами Папи Римського про геїв, чеська католицька церква не виступає з критичними зауваженнями на адресу гей-прайду.