Румунський МЗС: президентська риторика створює проблеми двом країнам

"У то час, коли румунський уряд працює над зміцненням економічних зв'язків із Молдовою, забезпеченням її енергетичної незалежності, риторичні ігри з резонансною темою об'єднання можуть створити проблеми в зовнішній політиці", - заявив міністр закордонних справ Румунії Титус Корлецян.

Він закликав румунських політиків проявити мудрість і "не давати кисень опозиційним силам у Молдові, які протистоять планам європейської інтеграції".

"Уряд Румунії робить все, щоб підтримати курс Молдови на європейську інтеграцію. Саміт "Східного партнерства" у Вільнюсі, де будуть парафовані, а потім підписані угоди про асоціацію з ЄС, про вільну торгівлю і, як я сподіваюся, про безвізовий режим, стане новою сторінкою в історії Молдови, у якої є не тільки європейське, але й румунське майбутнє", - цитує ІТАР-ТАСС.

Нагадаємо, 12 серпня Президент Бесеску висловився за об'єднання Румунії з Молдовою, хоча при цьому визнав, що більшість молдавських громадян не бажають цього.