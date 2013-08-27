Повстанці у Сирії не змогли гарантувати безпеку місії ООН: виїзд перенесли

Інспектори ООН відклали на завтра запланований другий виїзд у контрольовані опозицією околиці Дамаска, через відсутність гарантій безпеки членів місії.

Про це заявив сьогодні міністр закордонних справ Сирії Валід аль-Муаллем, пише Радіо Свобода.

За його словами, повстанці не змогли гарантувати безпеку інспекторів, які вчора потрапили під обстріл.

Вчора опозиція заявляла, що цілком гарантує безпеку інспекторів на підконтрольних її територіях, але обстріл автоколони ООН був здійснений іще на території, яку контролюють урядові війська.

Як повідомляв УНІАН, вчора автоколону місії ООН у Сирії обстріляли снайпери. Інспектори ООН не постраждали, проте автомобіль, в якому вони їхали, дістав пошкодження, які перешкоджають його подальшій експлуатації.