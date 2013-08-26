У Сирії обстріляли інспекторів ООН

Раніше невідомі обстріляли готель, в якому проживають спостерігачі, передає Газета.Ru з посиланням на Al Arabiya.

Повідомляється, що інспектори ООН не постраждали, проте автомобіль, в якому вони їхали, дістав пошкодження, які перешкоджають його подальшій експлуатації. Через цю подію вони відклали поїздку до місця можливої хіматаки на невизначений час.

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У той же час у керівництві країни заявили, що готові до будь-якого сценарію розвитку подій, а британський прем'єр Девід Кемерон перервав свої канікули, щоб обговорити можливе вторгнення до Сирії.