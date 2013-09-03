Сирія не зафіксувала падіння ракет на своїй території

Про це повідомив супутниковий телеканал "Скай-ньюз Арабія" з посиланням на джерела в силових структурах Сирії.

На тему: Виявлені в Середземномор'ї балістичні ракети впали в море

Нагадаємо, російська система попередження зафіксувала старт двох балістичних цілей о 10.16 мск в Середземному морі, повідомляє РІА Новости.

Як повідомило РІА «Новости» по телефону з Дамаску поінформоване джерело в одній із сирійських держструктур, балістичні цілі, запуски яких Міноборони РФ зафіксувало в Середземномор'ї у вівторок, впали в море.

Пізніше військово-дипломатичне джерело в Москві повідомило агентству, що пуск ракет в Середземному морі міг здійснити американський корабель для уточнення метеорологічної обстановки.