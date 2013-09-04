Путін про геїв та лесбіянок: Я їх іноді нагороджую медалями й орденами

Про це він заявив в інтерв'ю російському "Першому каналу" й американському агентству "Ассошиейтед Прес", передає РІА Новости.

"Якщо хтось хоче зі мною з них зустрітися - будь ласка, але поки такої ініціативи не було. У нас багато всяких груп , багато різних організацій, об'єднань. Я, як правило, зустрічаюся з усіма, хто просить про зустріч і пропонує обговорити якусь проблему, яку вважає важливою. Ще не було таких пропозицій. Чому ні?" - сказав Путін.

Також він попросив не перебільшувати значення цього питання.

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"Я вас запевняю, що я працюю з такими людьми, я їх іноді нагороджую державними медалями та орденами за їхні досягнення в тих чи інших сферах. У нас абсолютно нормальні стосунки, і я не бачу тут нічого особливого. От кажуть, що Петро Ілліч Чайковський був гомосексуалістом, правда, ми любимо його не за це, але він був великий музикант і ми всі любимо його музику. Ну і що? Не треба робити з мухи слона, нічого страшного тут у нас в країні і жахливого не відбуваєтьс " , - заявив очільник російської держави.

Він підкреслив, що представники секс-меншин - це абсолютно повноцінні і рівні у правах громадяни Російської Федерації.

"У нас ... люди нетрадиційної орієнтації ніяк не обмежені ні в професійному сенсі, ні в рівні заробітної плати, ні, зрештою, навіть якщо вони досягають якихось висот у творчості,у роботі , їх не утискають навіть з точки зору визнання їхніх результатів з боку держави, я маю на увазі нагородження їх орденами, медалями" , - зазначив Путін.

При цьому президент підтвердив, що носіння знаків, що символізують стосунки секс-меншин, у тому числі райдужних знаків, не вважатиметься злочином.

" У нас люди, які виступили ініціаторами цих законів і які приймали цей закон - я, до речі, не був ініціатором цього закону - виходили з того, що одностатеві шлюби не створюють дітей. А Росія переживає непрості часи з точки зору демографії. І ми зацікавлені в тому, аби сім'ї були повноцінні, щоб дітей було більше. Це далеко не найголовніше у всій системі заходів, спрямованих на підтримку демографічних процесів. Але я думаю, що автори цього закону виходили, передусім, з необхідності вирішувати проблеми демографічного характеру і далекі були від ідеї когось утискати в правах" , - зазначив він.