«Аль-Каїда» зізналася у замаху на єгипетського міністра

Про це 8 вересня повідомляє Agence France-Presse з посиланням на форум угруповання в інтернеті.

Представники «Ансар Бейт аль-Макдіс» у своєму повідомленні подякували богу за те, що він дозволив їм здійснити напад, і попросили вибачення за те, що їм «не вдалося вбити тирана», пише Лента.ру.

Бойовики пообіцяли влаштувати повторну атаку на Мохаммеда Ібрагіма, а також здійснити напад на міністра оборони Єгипту Абделя Фаттаха аль-Сісі. Ісламісти звинувачують їх у вбивствах сотень прихильників поваленого президента Єгипту Мохаммеда Мурсі.

Замах на міністра внутрішніх справ Єгипту Мохаммеда Ібрагіма стався 5 вересня. Бойовики заклали бомбу в автомобіль, який стояв біля будинку міністра, на шляху прямування його кортежу. В результаті вибуху загинула одна людина, однак сам міністр не постраждав.

Єгипетські ісламісти, що належать руху «Брати-мусульмани», не визнають нової влади і вимагають повернути законного, на їхню думку, президента. З дня зміни влади в країні проходять сутички ісламістів з поліцією, яка продовжує арештовувати і віддавати під суд прихильників Мурсі.

Мохаммед Мурсі, який займав пост президента Єгипту з 2011 року, був усунений від влади військовими 4 липня. Переворот був спровокований масовими антиурядовими виступами. Мурсі, як і багатьох інших лідерів «Братів- мусульман», взято під варту. Йому пред'явлено звинувачення в підбурюванні до вбивства.