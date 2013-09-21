Пакистан випустив з в'язниці співзасновника Талібану

Напередодні звільнення представник пакистанської влади заявив, що муллу випускають на свободу «заради сприяння мирному процесу в Афганістані», повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Звільнити Барадара, а також ще кілька десятків представників «Талібану», пакистанські чиновники пообіцяли ще на початку 2013 року після переговорів з офіційним Кабулом.

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Влада Афганістану і Пакистану вважає, що Абдула Гані Барадар та інші звільнені зможуть переконати талібів скласти зброю і сісти за стіл переговорів. Втім, як уточнили в пакистанському уряді , муллу не передаватимуть афганській стороні.

У в'язницю Абдула Гані Барадар потрапив на початку 2010 року після того, як його захопила пакистанська розвідка за підтримки американських спецслужб. Його засудили за звинуваченням у тероризмі.

Довідка. Абдула Гані Барадар народився в 1968 році на півдні Афганістану. У 1980-х роках мулла воював проти радянських військ. У 1994 році він допомагав Мухаммеду Омару заснувати «Талібан». Як зазначають ЗМІ, найбільший вплив в русі він отримав після вторгнення армії США до Афганістану в 2001 році. Саме він, за даними Newsweek, запропонував талібам воювати з американцями не в відкритому бою, а партизанськими методами. Також, як пише журнал, під час одного з бомбардувань він урятував лідера талібів Омара, вивізши його в гори на мотоциклі.