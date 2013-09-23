У ТЦ в Кенії пролунало декілька потужних вибухів

Раніше повідомлялося, що почався черговий етап контртерористичної операції, в комплексі відбулася інтенсивна перестрілка.

У неділю ввечері повідомлялося, що силовики почали заключний етап операції проти бойовиків. Їм вдалося звільнити велику частину заручників, повідомляє РИА Новости.

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При цьому повідомлялося, що бойовики досі утримують близько десяти чоловік. Представники армії також заявили, що велика частина будівлі очищена від бойовиків і операція з їх ліквідації близька до завершення.

У суботу озброєні люди напали на відвідувачів фешенебельного торгового центру Westgate в Найробі. За останніми даними, жертвами нападу стали 68 людей, близько 200 отримали поранення. Очевидці повідомляли, що нападники дозволили покинути будівлю тільки мусульманам. За даними місцевої поліції, зловмисники намагалися пограбувати один з магазинів центру, потім в МВС країни повідомили про сплановану терористичну атаку. Бойовики використовували автомати і гранати. В результаті нападу загинули члени сім'ї президента Кенії, громадяни Канади, Франції, Великобританії і Південної Кореї.

Сомалійська радикальне угрупування "Аш-Шабаб" взяло на себе відповідальність за атаку, опублікувавши відповідну заяву у Twitter.