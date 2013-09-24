У Росії внаслідок катастрофи Cу-25 загинув пілот

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони РФ, «пошуки пілота тривали всю ніч. Сьогодні вранці о 8.32 мск наземною пошуково-рятувальною групою в районі падіння літака Су-25 виявлено тіло загиблого льотчика. Згідно з доповіддю з місця події, пілот відвів машину від найближчого населеного пункту й намагався посадити її на грунт. Від зіткнення із землею літак вибухнув».

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23 вересня о 20.17 мск під час планового навчально-тренувального польоту зникла позначка на засобах відображення контролю радіолокації від літака Су-25 Південного військового округу. О 21.05 пошукова група виявила місце падіння Су-25. За попередніми даними, з літаком у повітрі сталася нештатна ситуація. Політ виконувався без боєкомплекту з аеродрому «Приморсько-Ахтарськ» Краснодарського краю. На місці падіння руйнувань немає.

Для з'ясування причин і обставин аварії в районі авіакатастрофи працює комісія Міноборони Росії.