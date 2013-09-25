Головне за день: огляд топ-новин

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Янукович назвав тиск Кремля головною проблемою у відносинах Києва і Москви і розповів, коли вирішиться питання Тимошенко, Азаров запропонував Медведєву предметно розглянути питання, які турбують Росію, а експерти ООН з хімічної зброї повернулися у Дамаск.
Янукович назвав тиск Кремля головною проблемою у відносинах Києва і Москви
«Головною проблемою у відносинах України з Росією завжди було використання Росією енергоносіїв для тиску на Україну», - сказав Президент в інтерв'ю агентству Bloomberg у Нью-Йорку. За словами Януковича, «ми чуємо ці загрози і навіть приниження з боку засобів масової інформації». «Це не сприяє нашим відносинам і не представляє Росію в хорошому світлі», - додав Президент України.
Крім цього, Віктор Янукович сьогодні зазначив, що український уряд налаштований оптимістично щодо досягнення в цьому році угоди з Міжнародним валютним фондом про кредит у 14,3 млрд доларів.
Також Президент зазначив, що питання колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко буде вирішуватися після звіту місії Кокса-Кваснєвського 21 жовтня.
Опалювальний сезон в Україні може початися раніше через похолодання
У тих регіонах, де середньодобова температура повітря протягом трьох днів протримається на рівні 8°С, опалювальний сезон може початися раньше. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул на виїзній колегії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в Івано-Франківську.
В Україні хочуть скоротити термін виплати допомог безробітним до 4 місяців
Державна служба зайнятості планує скоротити максимальний термін перебування безробітних на обліку до чотирьох місяців з нинішніх шести місяців і більше. Про це під час прес-конференції в Києві повідомила голова Держслужби зайнятості Марина Лазебна.
Азаров пропонує Медведєву предметно розглянути питання, які турбують Росію
Прем'єр -міністр України Микола Азаров запропонував прем'єр-міністру Російської Федерації Дмитру Медведєву перейти до предметного обговорення торгових питань, які викликають занепокоєння у Російської Федерації у зв'язку з підписанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Також Микола Азаров зазначив, що Україна може підписати близько 70 угод Митного союзу. «Ми збираємося активно брати участь у роботі, зокрема, ми готові розглянути і приєднатися майже до 70 угод, які діють в Митному союзі», - сказав Азаров.
До того ж, прем'єр-міністр України звернув увагу свого російського колеги Дмитра Медведєва на те, що всі проблемні питання, які виникають у взаємній торгівлі, можна вирішити, використовуючи умови СОТ.
Експерти ООН з хімічної зброї повернулися в Дамаск
Група експертів ООН з хімічної зброї в середу повернулася в Дамаск, повідомляє агентство «Франс Прес». Група на чолі з шведським професором Оці Селстромом перебувала в Сирії в другій половині серпня, щоб розслідувати заяви про застосування хімзброї в провінціях Алеппо і Ідліб.
У Москві дощі побили рекорд столітньої давності
Близько 181 міліметри опадів випало в Москві за вересень, що побило рекорд 1885 року, повідомила спеціаліст центру погоди "Фобос".
"Рекорд , безумнівно, побито. У 1885 році був встановлений рекорд - 171 міліметр опадів. У нас, за даними на вчорашній день, випало 181 міліметр опадів", - сказала фахівець.
Українські банки зобов'язали виплачувати депозити небіжчикам
Українські банки зобов'язали платити відсотки за депозитами не лише за життя, але і після смерті вкладників. Про це йдеться у постанові Судової палати у цивільних справах Верховного Суду.
Суд у справі Costa Concordia погодився на нову експертизу судна
Суд у справі про катастрофу судна Costa Concordia прийняв рішення про проведення нової експертизи . Таким чином, було задоволено прохання сторони захисту - адвокатів обвинуваченого капітана корабля Франческо Скеттіно. Експертиза механізмів судна буде проведена, коли уламки корабля надійно зафіксують