Головне за день: огляд топ-новин

Янукович назвав тиск Кремля головною проблемою у відносинах Києва і Москви

«Головною проблемою у відносинах України з Росією завжди було використання Росією енергоносіїв для тиску на Україну», - сказав Президент в інтерв'ю агентству Bloomberg у Нью-Йорку. За словами Януковича, «ми чуємо ці загрози і навіть приниження з боку засобів масової інформації». «Це не сприяє нашим відносинам і не представляє Росію в хорошому світлі», - додав Президент України.

Крім цього, Віктор Янукович сьогодні зазначив, що український уряд налаштований оптимістично щодо досягнення в цьому році угоди з Міжнародним валютним фондом про кредит у 14,3 млрд доларів.

Також Президент зазначив, що питання колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко буде вирішуватися після звіту місії Кокса-Кваснєвського 21 жовтня.

Опалювальний сезон в Україні може початися раніше через похолодання

У тих регіонах, де середньодобова температура повітря протягом трьох днів протримається на рівні 8°С, опалювальний сезон може початися раньше. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул на виїзній колегії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в Івано-Франківську.

В Україні хочуть скоротити термін виплати допомог безробітним до 4 місяців

Державна служба зайнятості планує скоротити максимальний термін перебування безробітних на обліку до чотирьох місяців з нинішніх шести місяців і більше. Про це під час прес-конференції в Києві повідомила голова Держслужби зайнятості Марина Лазебна.

Азаров пропонує Медведєву предметно розглянути питання, які турбують Росію

Прем'єр -міністр України Микола Азаров запропонував прем'єр-міністру Російської Федерації Дмитру Медведєву перейти до предметного обговорення торгових питань, які викликають занепокоєння у Російської Федерації у зв'язку з підписанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Також Микола Азаров зазначив, що Україна може підписати близько 70 угод Митного союзу. «Ми збираємося активно брати участь у роботі, зокрема, ми готові розглянути і приєднатися майже до 70 угод, які діють в Митному союзі», - сказав Азаров.

До того ж, прем'єр-міністр України звернув увагу свого російського колеги Дмитра Медведєва на те, що всі проблемні питання, які виникають у взаємній торгівлі, можна вирішити, використовуючи умови СОТ.

Експерти ООН з хімічної зброї повернулися в Дамаск

Група експертів ООН з хімічної зброї в середу повернулася в Дамаск, повідомляє агентство «Франс Прес». Група на чолі з шведським професором Оці Селстромом перебувала в Сирії в другій половині серпня, щоб розслідувати заяви про застосування хімзброї в провінціях Алеппо і Ідліб.

У Москві дощі побили рекорд столітньої давності

Близько 181 міліметри опадів випало в Москві за вересень, що побило рекорд 1885 року, повідомила спеціаліст центру погоди "Фобос".

"Рекорд , безумнівно, побито. У 1885 році був встановлений рекорд - 171 міліметр опадів. У нас, за даними на вчорашній день, випало 181 міліметр опадів", - сказала фахівець.

Українські банки зобов'язали виплачувати депозити небіжчикам

Українські банки зобов'язали платити відсотки за депозитами не лише за життя, але і після смерті вкладників. Про це йдеться у постанові Судової палати у цивільних справах Верховного Суду.

Суд у справі Costa Concordia погодився на нову експертизу судна

Суд у справі про катастрофу судна Costa Concordia прийняв рішення про проведення нової експертизи . Таким чином, було задоволено прохання сторони захисту - адвокатів обвинуваченого капітана корабля Франческо Скеттіно. Експертиза механізмів судна буде проведена, коли уламки корабля надійно зафіксують