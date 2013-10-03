Суд у Франції знову відмовився звільнити Аблязова під заставу

Раніше цей суд відхиляв такий запит у серпні, передає Радіо Свобода.

50-річного Аблязова арештували на півдні Франції наприкінці липня, за повідомленнями, за запитом на екстрадицію, що надійшов із України. Крім того, такі ж запити надійшли і з Казахстану та Росії.

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Правозахисники застерігали, що видача Аблязова до України чи Росії може призвести до подальшої його видачі до Казахстану, де він може зазнати тортур. Франція не має з Казахстаном угоди про екстрадицію, але має такі угоди з Україною і Росією; ці ж дві країни, у свою чергу, мають угоди про екстрадицію з Казахстаном.

Аблязова у Казахстані звинувачують у розкраданні понад 6 млрд доларів. В Україні і Росії проти нього висунули схожі звинувачення через розтрати у місцевих дочірніх банках «БТА Банку».

Аблязов утік із Казахстану до Лондона 2009 року, коли казахстанська влада відібрала в нього контроль за його банком, і отримав притулок у Великій Британії у 2011 році. Але 2012 року він утік і з Великої Британії, де його заочно засудили до 22 місяців ув’язнення за неповагу до суду через те, що він приховав від британської влади свої активи, які мали бути заморожені за рішенням суду.

Аблязов заявляє, що всі звинувачення проти нього політично мотивовані і є намаганнями Президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва усунути його як політичного супротивника.

Аблязов на початку 2000-х років організував у Казахстані опозиційний «Демократичний рух Казахстану», був засуджений за незаконне підприємництво й зловживання службовим становищем на його попередній посаді міністра промисловості і торгівлі, та потім помилуваний. Пізніше він був серед організаторів опозиційної партії «Демократичний вибір Казахстану», закритої рішенням суду.