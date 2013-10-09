Лідер КНДР замінив майже половину чиновників за два роки

У звіті південнокорейського міністерства у справах об'єднання йдеться про те, що менш ніж за два роки в якості лідера Кім Чен Ин замінив 97 з 218 високопоставлених чиновників у Трудової партії, уряді і військовому відомстві. Перша перестановка в північнокорейському уряді відбулася на засіданні партії у квітні 2012 року.

За підсумками цього засідання підвищення отримали секретар партії Чхве Рен Хе, а також тітка Кім Чен Ина Кім Ген Хі і дядько Чан Сон Тхек. У квітні цього року нові посади отримали ще ряд чиновників, у тому числі чинний глава уряду Пак Пон Чжу, повідомляє РІА Новости.

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Фахівці також відзначили підвищення інтересу Кім Чен Ина до економічних проектів.

Супровід Кім Чен Ина теж змінився. У 2012 році на публічних заходах найчастіше разом з лідером був помічений його дядько Чан Сон Тхек (106 разів). Проте цього року Чан Сон Тхек супроводжував лідера всього 49 разів, а віце-маршал Чхве Рен Хе був присутній разом з Кім Чен Ином на заходах 112 разів.