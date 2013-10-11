Китайці нагородили зірок Голлівуду аналогом "Оскара"

У Китаї пройшла церемонія нагородження Huading Awards. Це найголовніша премія у розважальній індустрії країни. Номінації Huading Awards охоплюють не тільки кінематограф, а й телебачення, театр і музику. Таким чином, премія є аналогом відразу декількох американських премій - «Оскара», «Еммі» і «Греммі», пише "Сегодня".

Цього року на церемонії в Макао зібралися цілі натовпи голлівудських знаменитостей, в їх числі - Квентін Тарантіно, Ніколас Кейдж, Ніколь Кідман, Сем Уортінгтон, Джеремі Айронс та інші.

На питання про те, чому він прибув до Китаю, Квентін Тарантіно віджартувався, що «тільки егоїстичний виродок міг би відмовитися від премії, яку йому присудили 800 мільйонів китайців». Те, що Тарантіно отримав китайську премію, здається зовсім вже дивним, оскільки влітку його останній фільм «Джанго звільнений» вилучили з кінотеатрів у перший же день прокату, і повернули лише через тиждень, урізавши найкривавіші сцени.

Цього року симпатії китайців визначилися таким чином: «Найкращий світовий актор кіно» - Ніколас Кейдж, «Краща світова актриса кіно» - Ніколь Кідман , «Кращий світовий екшен-актор» - Сем Уортінгтон, «Краща світова співачка» - Авріл Лавін.