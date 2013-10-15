У Мексиці - спалах холери, захворіло понад 150 осіб

Число людей, хворих на холеру в Мексиці, досягло 159, повідомляють РІА Новости з посиланням на федеральну владу.

Випадки захворювання зареєстровані в п'яти штатах країни, але більшість хворих - в центральному штаті Ідальго (145). За словами міністра охорони здоров'я Мерседес Хуан Лопес, всього було взято приблизно 20 тисяч проб на холеру, з яких тільки 159 виявилися позитивними.

Влада вже вжила заходів. Зокрема, сформовано спеціальні медичні бригади, які проінспектували 20 тисяч будинків.

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Точна причина поширення захворювання не встановлена . Фахівці відзначають, що, ймовірно, хвороба поширюється через неочищену воду. За останні тижні на Мексику обрушилося величезна кількість опадів, принесених ураганами "Інгрід" та "Мануель". Влада закликає населення використовувати тільки очищену воду.

Раніше міністерство охорони здоров'я Мексики розповсюдило попередження про необхідність відстежувати випадки захворювання на холеру. Цей превентивний захід був пов'язаний із зафіксованими в штаті Ідальго першими випадками захворювання, один з яких - з летальним результатом.

Остання епідемія холери була відзначена в Мексиці в 90-х роках минулого століття. З 1991 року по 2001 рік було виявлено близько 46 тисяч випадків захворювання, померли 552 людини.