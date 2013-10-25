В Індії троє чоловіків згвалтували і спалили живцем 13-річну дівчинку
Індійські поліцейські шукають трьох жителів штату Уттар-Прадеш, підозрюваних у груповому згвалтуванні і звірячому вбивстві малолітньої школярки. Жертвою злочинців стала учениця восьмого класу.
Розправа сталася у вівторок ввечері в районі поселення Сирса-Калаар, недалеко від міста Ораі, пише NEWSru.com з посиланням на The Times of India. 13-річна восьмикласниця разом зі старшою сестрою ходила на ферму, а на зворотному шляху на дівчат напав місцевий хуліган Рам Бахадур і двоє його поплічників.
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Зловмисники відвели молодшу сестру в затишне місце і поглумилися над нею. Згвалтована школярка сказала, що розповість про цей злочин односельцям, і тоді чоловіки вирішили вбити її.
Тим часом старша сестра втекла в село за допомогою. Коли ж її родичі та сусіди добігли до місця злочину, рятувати постраждалу було пізно: злочинці підпалили її, і дівчинка отримала смертельні опіки 80 відсотків поверхні тіла.
Водночас стало відомо ще про три згвалтування, скоєних в одному тільки районі Шамли штату Уттар-Прадеш. Причому в одному з цих випадків постраждалу дівчинку теж вбили.
У селі Кудана озброєний пістолетом Суміт Кумар поглумився над ученицею 12 класу. Погрожуючи зброєю, він відвів дівчину в зарості цукрової тростини, де і примусив її до сексу.
На даний момент Суміт Кумар заарештований, пише Zee News.
У селі Бінна в тому ж районі Шамли двоє чоловіків викрали і згвалтували жінку. Спіймати їх поки не вдалося.
Нарешті, ще одне згвалтування розслідують у селі Ахмаднагар. Там у середу в одному з будинків знайшли повішаною дівчинку зі слідами сексуального насильства.